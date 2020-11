Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Rheinland-Pfalz/Saarland teilt mit, dass die Mietpreisbremse in der Südpfalz wirke und fordert deren Ausweitung. Die Wohnungsmarktbeobachtung 2020 zeige, dass die Neu-Mieten in den rheinland-pfälzischen Städten von 2018 zu 2019 durchschnittlich um drei Prozent und in den Landkreisen um vier Prozent gestiegen sind. Landau verzeichne eine Steigerung um zwei Prozent, der Landkreis Südliche Weinstraße weise eine Steigerung um fünf Prozent auf. Die Mietpreisbremse sei nicht das einzige Mittel, um einem angespannten Wohnungsmarkt entgegenzutreten. Nur 34,7 Prozent der Mittel für die soziale Mietwohnraumförderung würden abgerufen, heißt es in der Mitteilung des DGB. Nur Städte mit großen kommunalen Wohnbaugesellschaften riefen nennenswerte Mittel ab. Deshalb fordert der DGB, kommunalen Wohnungsbau auch in Landkreisen zu stärken.