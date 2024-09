Große Freude beim Scharfeneckverein und bei der Gemeinde Flemlingen als Eigentümer: Der Bund fördert die dringend notwendige Sanierung der Schildmauer mit rund 1,5 Millionen Euro. Dies hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages am Mittwoch entschieden, wie Bundestagsabgeordneter Thomas Hitschler ( SPD), Vereinsvorsitzender Volker Lahr und Ortsbürgermeister Peter Henrich gemeinsam mitteilen. Hitschler unterstützt die Sanierung seit vielen Jahren und hatte sich bereits für die Zuschüsse, die 2021 von Bund und Land für die Instandsetzung bewilligt wurden, starkgemacht. Nach den vorgenommenen Arbeiten zur Verkehrssicherheit sei mit dem Zuschuss der nahtlose Übergang zur Sanierung der Schildmauer gesichert. Diese ist durch jahrzehntelang eindringendes Wasser und Frostschäden stark in Mitleidenschaft gezogen. Nun sei ein entscheidender Schritt getan, um die Burg zu erhalten und wieder für den Besucherverkehr zu öffnen, so Lahr und Henrich. Die viertgrößte Burg der Pfalz, die inmitten des Pfälzerwalds bei Dernbach liegt, ist seit fünf Jahren aus Sicherheitsgründen für die Öffentlichkeit gesperrt. Die Fördermittel stammen aus dem Programm „Kulturinvest“, mit dem der Bund die Modernisierung, Sanierung, Restaurierung sowie den Um- oder Neubau bei kulturellen Einrichtungen, Objekten und Kulturdenkmälern fördert.