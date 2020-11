Auf unverschlossene Autos hatte es ein unbekannter Täter in der Nacht auf Dienstag in Insheim abgesehen, wie die Polizei berichtet. Nach bisherigen Ermittlungen wurden neun Fahrzeuge geöffnet und durchsucht. In sechs Fällen wurde Bargeld gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870.