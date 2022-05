Das Neun-Euro-Ticket der Bahn ist ein Hit. Die Verkaufszahlen alleine sagen ja nichts aus, Menschen mit Abo-Tickets bekommen den Preis automatisch erstattet. Oder so. Natürlich mit Verspätung, bei einigen Menschen wird das auch ausfallen – Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit wären ja ein Gau fürs Image der Bahn. Die Chance, bei vielen Nutzern durch das Ticket einen positiven Eindruck zu hinterlassen, wird sich der Konzern dem bisherigen Eindruck nach souverän und nachhaltig entgehen lassen. Aber genug gelästert. Endlich haben wir alle die Möglichkeit, die schönsten Zugstrecken Deutschlands in den entsprechenden Zügen selbst zu erleben.Also falls die Bahnen fahren und falls die Klimaanlagen funktionieren, versteht sich. Es empfiehlt sich, vor der Reise aufs Klo zu gehen, die Toiletten in Zügen sind ja gerne mit dem Hinweisschild „defekt“ markiert. Wir wünschen einen schönen Urlaub, viele bemerkenswerte Erlebnisse und gute Nerven!