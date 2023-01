Musik, Kultur und Gespräche mit Politikern und Bürgern aus der Region – nach der coronabedingten Pause konnte der Landkreis SÜW seinen Neujahrsempfang am Freitagabend endlich wieder in Präsenz über die Bühne bringen. Dieses Mal war in die Elmar-Weiller-Festhalle in Herxheim eingeladen worden, da die traditionelle Veranstaltung zugleich auch den festlichen Auftakt zur 1250-Jahr-Feier der Gemeinde bildete. Für Unterhaltung sorgte wieder das Kreisjugendorchester, zu bewundern gab es zudem Exponate der Dozenten der Kunstschule Villa Wieser. Bei seiner Ansprache betonte Landrat Dietmar Seefeldt, dass der Landkreis in vielerlei Hinsicht auf dem richtigen Weg sei, sei es in Sachen Klima- oder Katastrophenschutz, beides Themen, für das Personal eingestellt und in die Millionen investiert werden sollen. Denn, wie Seefeldt sagte: „Wer auf dem richtigen Weg bleiben will, muss seinen Pfad immer wieder überprüfen und gegebenenfalls nachjustieren.“ Seefeldt betonte, dass er zuversichtlich ins neue Jahr blicke: „Wir wissen zwar nicht, welche weltpolitischen Wendungen uns möglicherweise in ihren Sog ziehen, aber wir haben für den Landkreis gute Voraussetzungen geschaffen, den Kurs zu halten und ihn weiterzuentwickeln. “