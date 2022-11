Es wird in Landau einen Neujahrsempfang in der Festhalle geben. Das hat der kommende Oberbürgermeister Dominik Geißler am Freitagmorgen angekündigt. Geplant sei ein Empfang für die Bürger „mit schönen neuen Ideen“. Nähere Angaben dazu machte Geißler, der sein Amt am 13. Dezember antritt, noch nicht. Es werde aber leider keinen Ball des Sports geben. Der hatte zuletzt im Januar 2020 in der Festhalle stattgefunden, bevor er pandemiebedingt zweimal abgesagt worden war. Doch das Risiko aufgrund der Kosten- und Coronalage sei zu groß, so Geißler. Er würde sich aber freuen, wenn diese „sehr schöne Veranstaltung“ mit üblicherweise mehr als 700 Besuchern 2024 wieder stattfinden könne.