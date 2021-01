Den Beginn des neuen Jahres läutet der Landkreis Südliche Weinstraße traditionell mit einem Neujahrsempfang ein. Dieser war für Freitag geplant. Doch wegen der Corona-Pandemie kann er nicht in gewohnter Weise stattfinden. Dafür gibt es Ersatz auf digitale Art.

Neujahrsansprache des Landrates, Neujahrskonzert des Kreisjugendorchesters und danach gemütliches Beisammensein – daraus wird in diesem Jahr nichts. Um trotzdem in Kontakt zu den Bürger treten zu können, bietet der Landkreis einen kleinen Neujahrsempfang in digitalem Format an. Landrat Dietmar Seefeldt hält eine kurze Neujahrsansprache, die begleitet wird von zwei Musikstücken. Das Kreisjugendorchester unter der Leitung von Jochen Schnepf spielt „Prélude aus dem Te Deum“ von Marc-Antoine Charpentier, und das Deutsch-Französische Kammerorchester unter der Leitung von Marc Bender präsentiert „Palladio“ von Karl Jenkins. Dafür wurden die Aufnahmen der zahlreichen Musiker in einen Videoclip zusammengefügt und alles passend geschnitten. Zu finden ist das Video auf der Kreis-Homepage www.suedliche-weinstrasse.de unter Aktuelles und über den Facebook-Account „Landkreis Südliche Weinstraße“. 2022 soll der Neujahrsempfang am 7. Januar im Bürgerhaus in Billigheim sein.