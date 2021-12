Wegen der Pandemie wird es auch Anfang 2022 keinen Neujahrsempfang in Landau geben. Oberbürgermeister Thomas Hirsch plant als Ersatz einen Lätare-Empfang am Sonntag, 27. März. „Die aktuelle Pandemielage mit hohen Fallzahlen, der neuen Virusvariante sowie einem bis an die Grenzen und darüber hinaus belasteten Gesundheitssystem lässt die Durchführung eines städtischen Neujahrsempfangs nicht zu“, sagte der OB bedauernd. Die Verwaltung habe zwar auch Outdoor-Alternativen geprüft, doch ähnlich wie beim Nikolausmarkt gehe es auch darum, ein Zeichen zu setzen.

Deswegen steht auch die Lätare-Veranstaltung noch unter Vorbehalt. Sie ist als Freiluftveranstaltung ab 11 Uhr auf dem Rathausplatz geplant – wie üblich mit einer Ansprache des Oberbürgermeisters und Live-Musik. Hirsch will die Bürgerschaft zu Beginn mit einer Neujahrskarte an alle Haushalte dazu einladen. Darauf findet sich auch ein QR-Code zur Neujahrsansprache des Stadtchefs. Diese hat er bereits mit dem Offenen Kanal Weinstraße in der Festhalle aufgezeichnet.