Zum Weltfrauentag ehrt die Stadt Landau Elisabeth Mahla. Ein neues Zusatzschild an der Mahlastraße soll auf die einzige Ehrenbürgerin hinweisen.

Das neue Schild wird am Vortag des Weltfrauentags, also am Samstag, 7. März, von Bürgermeister Lukas Hartmann, der Leiterin des Stadtarchivs, Christine Kohl-Langer, und der Gleichstellungsbeauftragten Laura Hess in der Mahlastraße an der Festhalle enthüllt.

Die Stadtverwaltung spricht in ihrer Ankündigung von einer der prägendsten Frauenpersönlichkeiten der Stadt. Elisabeth Mahla (1889–1974) ist überdies die einzige Ehrenbürgerin. Für sie war ein öffentliches Engagement demnach eine Selbstverständlichkeit, weil sie es von Hause nicht anders kannte.

Wie Marius Wagner, damaliger Geschichtsstudent in Mainz und Praktikant im Landauer Stadtarchiv, anlässlich des 40. Todestages von Elisabeth Mahla im August 2014 in einem Beitrag für die RHEINPFALZ festhielt, wurde sie am 25. Mai 1889 geboren und war die Tochter von Bürgermeister Friedrich August Mahla II. (1860–1944). Nach der schulischen Laufbahn auf der Höheren Töchterschule, dem heutigen Max-Slevogt-Gymnasium, war die 25-Jährige nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs als Röntgenassistentin in mehreren Landauer Lazaretten tätig. Mahla engagierte sich in der Frauenbewegung, wurde 1915 zur Schriftführerin des Verbandes pfälzischer Frauenvereine gewählt.

Vorsitzende des Frauenrings

Nach dem Krieg war sie Mitglied des Städtischen Wohlfahrts- und Jugendwohlfahrtsausschusses des 1920 neu gewählten Stadtrats und half beim Aufbau der Frauenarbeits- und Handelsschule für Mädchen, deren Leitung sie lange Jahre ehrenamtlich übernahm.

Als sich am 10. Februar 1949 in Landau 38 Frauen zusammenfanden, um die Tradition des von den Nationalsozialisten verbotenen Vereins für Fraueninteressen im neu gegründeten Frauenring fortzusetzen, war Elisabeth Mahla sowohl eines der Gründungsmitglieder als auch dessen Vorsitzende. Dieses Engagement setzte sie auf Landes- und Bundesebene fort. Anlässlich ihres 70. Geburtstages ernannte die Stadt Elisabeth Mahla zur Ehrenbürgerin.

Sie fühlte sich ihrer Heimat so verbunden, dass sie sich dazu entschloss, ihr Elternhaus der Stadt zu vermachen. Heute ist dort die Kindertagesstätte Villa Mahla untergebracht.