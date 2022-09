Der Neubau des Feuerwehrhauses in Wollmesheim hat das nächste Etappenziel erreicht. Rund ein halbes Jahr nach dem Spatenstich wurde nun Richtfest gefeiert, teilt die Stadtverwaltung mit. Oberbürgermeister Thomas Hirsch sagte, dass das bisherige Feuerwehrhaus in Wollmesheim ein in den 1960er Jahren umgebautes Wohnhaus sei, das lediglich aus einer engen Fahrzeuggarage mit zwei Stellplätzen bestehe. „Das ist so nicht mehr zeitgemäß.“ Neben dem neuen Stützpunkt in Queichheim sei das neue Feuerwehrhaus in Wollmesheim ein wichtiger Baustein in Landau. In der dortigen Hauptstraße entstehen zurzeit eine neue, anderthalbgeschossige Fahrzeughalle, Umkleiden und Sanitäranlagen. Der Rohbau steht; nun folgt der Innenausbau. Sobald der Neubau fertiggestellt ist, wird das alte Feuerwehrhaus abgerissen. Die Stadt geht davon aus, dass das das neue Gebäude Anfang des kommenden Jahres fertig wird. Die Kosten betragen rund 1,1 Millionen Euro. Die Maßnahme wird aus Mitteln der Feuerschutzsteuer vom Land gefördert.