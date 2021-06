Hütte geschlossen? Kein Problem mit dem Vesperpaket im Trifelsland. Das Vesperpaket können Gäste bei einem der teilnehmenden Übernachtungsbetriebe bestellen und in den Rucksack packen. Das Lunchpaket enthält überwiegend regionale und saisonale Lebensmittel. Der Inhalt wird von den Gastgebern individuell und saisonal abgestimmt, deshalb unterscheiden sich der Inhalt und der Preis. Zudem wurde ein passender Flyer aufgelegt, der auch Infos rund um den Einkauf regionaler Produkte und nachhaltige Angebote im Trifelsland enthält. Das Vesperpaket ist Teil des Projekts „Tourismus mit Profil – Trifels-Erlebnis-Land“, das mit EU- und Landesmitteln gefördert wird. Infos gibt’s im Büro für Tourismus unter Telefon 06346 2200 oder per E-Mail an info@trifelsland.de.