Die Landauer Gastronomie-Szene hat ein neues Mitglied: Am Donnerstag eröffnet das Café zur Krummbeere. Betreiber Nils Schüßler setzt dabei ganz bewusst auf Nachhaltigkeit und weiß ganz genau, welche Zielgruppe er ansprechen möchte.

Im „Café zur Krummbeere“ gibt es ab Juni Getränke und Speisen der besonderen Art, denn: alles ist komplett vegan. Betreiber Nils Schüßler setzt auf Regionalität und Saisonalität und möchte dabei komplett auf tierische Produkte verzichten. Ein Teil der Lebensmittel, die er verarbeitet, kommt von landwirtschaftlichen Betrieben aus der Südpfalz. Sogenanntes „Rettergemüse“, das es wegen seines Aussehens oft gar nicht erst in die Regale der großen Supermärkte schafft. „Ich versuche mit meinem Konzept einen Wandel voranzutreiben, dass ich zeige: Das ist immer noch genauso gut wie wunderschönes Gemüse“, erklärt Schüßler. Das Gemüse lande andernfalls meist wieder auf dem Acker. Oft reichten schon geringe Makel, die dafür sorgten, dass das Gemüse gar nicht erst in den Handel kommt. So erging es beispielsweise einem seiner Lieferanten. Dessen Radieschen waren nicht schön genug, das Laub zu grau, daher musste er sie wieder zurücknehmen.

Um sich dem Saisongemüse anzupassen, variiert auch die Speisekarte im Café regelmäßig. Sechs Speisen stehen auf dem Plan und verbinden verschiedene Esskulturen miteinander. So stehen neben südkoreanischen Bowls und orientalischen Wraps auch klassische Pfälzer Quellkartoffeln mit veganem Speisequark auf der Karte. Kuchen und Kaffee gibt es immer. Bei der Auswahl der Lebensmittel versucht der 31-Jährige, so gut es geht auf regionalen Anbau zu achten. So werden anstelle von türkischen Kichererbsen beispielsweise Lupinen aus Baden-Württemberg zu Hummus und Fleischersatz verarbeitet.

Omas Küche war die erste Lehrstelle

Freude am Kochen hat der gelernte Chemisch-technische Assistent schon immer: „Schon als kleines Kind habe ich meiner Oma immer in der Küche geholfen und fand Kochen an sich immer superinteressant. Das hat sich auch nie geändert.“ Nach fünf Jahren im Chemikalienhandel machte er aus seinem Traum schließlich Wirklichkeit und tauschte Computer gegen Küchenmesser. Ein Kochkurs im „Ich bin so Frey“ war der Auslöser – und dort blieb er dann vorerst auch.

Doch dabei sollte es nicht bleiben. Der Traum vom eigenen Café wuchs zu einer echten Idee heran und wurde schließlich mit einem Businessplan zur Realität. „Ich kenne viele Studis und kenne ein bisschen das Mindset, und dann habe ich mir gedacht, wieso mache ich nicht etwas für Studis?“, beschreibt Schüßler seine Idee. Der Plan war: Nachhaltiges Essen für den kleinen Geldbeutel. Und dieser Plan gefiel. Zumindest der Jury des „Start.in.RLP“-Gründerstipendiums, das Schüßler für sein Konzept erhielt. Und auch für die Zielgruppe könnte das „Café zur Krummbeere“ zu einem Treffpunkt werden: Umgeben von mehreren Studentenwohnheimen und gegenüber einer Außenstelle der Universität bietet das Café mit einem Mehrwegsystem auch Kaffee und Speisen zum Mitnehmen an.

Ohne Familie und Freunde geht es nicht

„Das war sehr viel learning by doing“, verrät der 31-Jährige. Dankbar ist er dabei für die Unterstützung, die er von Familie und Freunden erhält. So kommen die Torten und Kuchen beispielsweise von einer Freundin aus der „Patisserie Schneebesen“ in Landau. Und weil er dem Bürojob wirklich ein für alle Mal den Rücken gekehrt hat, übernimmt seine Mutter die Schreibtischarbeit. „Ich konzentriere mich auf die Sache, die ich kann: aufs Kochen.“

Eine kleine Eröffnungsfeier mit Kaffee und Häppchen ist am 3. Juni von 12 bis 20 Uhr geplant. Auch wenn das vegane Angebot für viele sicher ungewohnt ist, freut sich Schüßler darauf, die Landauer Gastronomie zu ergänzen. Er ist zuversichtlich: „Die Pfälzer sind ein offenes Volk.“

Info

Café zur Krummbeere, Thomas-Nast-Straße 61, Landau. Infos unter www.zurkrummbeere.de. Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch, 10 bis 16 Uhr, Donnerstag und Freitag, 10 bis 18 Uhr.