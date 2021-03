Ab Dienstag, 9. März, 10 Uhr, kann sich die Bevölkerung in einem weiteren Testzentrum in der Landauer Festhalle auf das Coronavirus testen lassen. Interessenten müssen den Personalausweis vorzeigen. Die Station wird im Zuge der vom Bund angeleierten Aktion „Testen für alle“ eröffnet. Es gibt bereits Angebote beim DRK Landau und der DLRG Landau. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung Landau nehmen freiwillige Helfer und Ehrenamtliche der DLRG sowie Stadtholding-Bedienstete in der Festhalle die Abstriche.

Angesichts der Lockerungen etwa für den Einzelhandel bittet Oberbürgermeister Thomas Hirsch im Namen des Stadtvorstandes darum, weiter vorsichtig zu sein, Rücksicht zu nehmen und sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten. „Wir dürfen die lange herbeigesehnten Lockerungen nicht gleich wieder verspielen. Denn wenn die Inzidenzwerte steigen, müssen vor Ort wieder Einschränkungen verfügt werden“, betont Hirsch.

Termine für Gruppe 2

Das Impfzentrum Landau/Südliche Weinstraße in der Albert-Einstein-Straße ist nach Mitteilung der Stadtverwaltung bereit für die Impfung weiterer Personengruppen. Die Lieferung von mehr Impfstoff sei von den Verantwortlichen des Landes zugesagt worden. Ab Mittwoch, 10. März, können sich alle Personen aus der Prioritätsstufe 2 für eine Impfung registrieren lassen. Die 70- bis 79-jährigen werden vom Land angeschrieben. Wichtig: Termine für das Impfzentrum in Landau vergibt weiter ausschließlich das Land.

Testzentrum