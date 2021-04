„Osahi Sushi“ heißt das neue Lokal im ehemaligen Café Klimt am Ende des Boulevards Ostbahnstraße. Der vietnamesische Wirt eröffnet am Mittwoch, 21. April – trotz Corona.

Es riecht noch nach frischem Lack. Thanhbinh Truong hat die Lokalität auf den Kopf gestellt. Der Raum ist kaum wiederzuerkennen. Schon der Eingang hat ein ganz neues Gesicht: Der Kunde tritt durch eine Art Pavillon aus Holzspalier ein und sieht sich einer langgestreckten Theke gegenüber. Wände und Decken sind anthrazitfarben gestrichen. Die dunklen Lampen nehmen mit ihrem Licht in Kupfertönen den Glanz der rustikalen Holztische auf. Die Gästen können sowohl auf Holzbänken als auch auf gepolsterten Stühlen sitzen.

Allerdings erst, wenn die Gastronomie wieder Gäste empfangen darf. Denn zunächst müssen sich die Wirte in Landau auf Abhol- oder Lieferdienste beschränken. Truong wollte nicht länger warten. Monatelang hat er die Gaststätte von Grund auf saniert, Küche und sanitäre Anlagen erneuert. Jahrzehntelang war im ehemaligen Café Klimt nicht investiert worden.

Auch moderne Küche

Der 47-Jährige, der nach eigenen Angaben mit einem Partner eine GmbH unterhält, ist seit 25 Jahren in der Gastronomie tätig und betreibt in der Region mehrere Restaurants. So biete er unter anderem in Neustadt, Bobenheim-Roxheim, Worms, Lampertheim und Hockenheim Sushi und vietnamesische Speisen an. „Aber auch Steaks“, ergänzt der Wahl-Wormser, „und BBQ und modern Kitchen.“ BBQ ist eine Garmethode, bei der große Fleischstücke langsam bei mäßiger Temperatur in der heißen Abluft eines Holzfeuers gegart werden.

Truong war 21, als er seinem Bruder und seinen Schwestern nach Deutschland folgte. Die beiden seien als Flüchtlinge aufgenommen worden, erzählt er. Über Baden-Württemberg kam er nach Hessen und Rheinland-Pfalz. Er halte Ausschau nach guten Lagen, beantwortet Truong die Frage, was ihn nach Landau geführt habe. Der Mann packt offenbar gerne mit an. Wie er berichtet, hat er mit seinem Team die Holztische und -bänke fürs Lokal selbst gezimmert. Nur die an einer Front dominierende Wandmalerei im Asia-Look hat er gekauft. Ein asiatisch-europäischer Mix, wie er einräumt.

Das Team hat sich lange gedulden müssen, bis es nun losgeht. Leider nur im To-go-Modus, meint der Chef und zuckt mit den Schultern. Sechs Leute hat er vorerst zur Seite, alles Vietnamesen.

Kuchen und Hähnchen

Das Gebäude hat eine lange Gastro-Geschichte. Es ist das Elternhaus der Eigentümerin Ute Spitzfaden-Cwyk. Anfang Mai 2020 hatte sie der RHEINPFALZ erstmals von ihrem neuen Pächter erzählt. Die Eröffnung war für Juli 2020 ins Auge gefasst. Doch dann diktierte Corona den neuen Zeitplan.

Bis 1965 residierte in dem repräsentativen Jugendstilbau aus dem Jahr 1905 das Café Agne. Dann schlug die große Zeit der Hähnderl: Der Wienerwald brutzelte am Ostring Hähnchen von 1966 bis 1992. Ihm folgte Hofmeister, der wieder ein Kaffeehaus möblierte und 27 Jahre lang, bis Ende November 2019, am Ostring Kaffee und Kuchen servierte sowie einen Mittagstisch anbot. Der Name Klimt war laut Cwyk-Spitzfaden eine Idee von Hofmeister. Eine Reminiszenz an den österreichischen Maler Gustav Klimt, einen der bekanntesten Vertreter des Wiener Jugendstils. Heute prangt der Name über dem neuen Schriftzug des asiatischen Nachfolgers.

Info

Bestellungen sind per Telefon möglich unter 06341 9957288. Die Öffnungszeiten: montags bis sonntags und an Feiertagen von 11.30 bis 15 und 17 bis 22.30 Uhr.