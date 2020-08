Hermann Eichhorn rückt in die Stadtratsfraktion der AfD in Landau nach. Das hat der Fraktionsvorsitzende Christian Gies am Donnerstag mitgeteilt. Eichhorn ist Nachfolger von Alfred Haas, der sein Mandat wegen eines Wohnungswechsels aufgeben musste. Ratsmitglieder müssen in der jeweiligen Stadt wohnen, in der sie ein Mandat ausüben.