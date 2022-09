Am Freitag wird um 18 Uhr im Kaisersaal der Burg die neue fachdidaktische Handreichung zum Lernort Trifels vorgestellt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der Impulsvortrag von Meike Hensel-Grobe, Professorin an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, zum Thema „Die Macht der Geschichtsbilder und historisches Lernen – Mittelalter, Kulturerbestätten und Geschichtsvermittlung heute“. Diesem schließt sich eine Podiumsdiskussion mit der Direktorin von Burgen, Schlösser, Altertümer der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Angela Kaiser-Lahme, der Landesvorsitzenden des Philologenverbandes, Cornelia Schwarz, und dem Sprecher der fachdidaktischen Kommission Lehrplan Geschichte Oberstufe, Studiendirektor Stefan Endres, an. Moderiert wird diese von Björn Kilian, Fachberater Geschichte bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.

Alle Interessierte sind eingeladen. Ab 17 Uhr ist ein Shuttle-Service von den Schlossäckern hoch zur Burg eingerichtet. Der Eintritt ist frei, die Bewirtung übernimmt der Trifelsverein. Um Anmeldung Per E-Mail an kulturpaedagogik-pfalz@gdke.rlp.de wird gebeten.