Der Landauer Stadtteil Horst soll sich weiterentwickeln. Die Bürger sollen dabei mitreden dürfen. Nun gibt es für den Austausch einen Treffpunkt: das neue Quartierszentrum.

Der Horst, ein nicht immer im Fokus stehender Stadtteil Landaus, soll sich verändern. Unter anderem soll der zentrale Danziger Platz umgestaltet werden. Dort ist nun das neue Quartierszentrum in der ehemaligen Sparkassenfiliale eröffnet worden, die die Stadt gekauft und umgebaut hatte. Rund 200 Besucherinnen und Besucher kamen dafür am Samstag vor Ort und machten den Tag der offenen Tür mit Flohmarkt zu einem gelungenen Auftakt, wie es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung heißt.

Auf rund 230 Quadratmetern ist in dem neuen Quartierszentrum Raum für Begegnungen und Angebote sowie auch für private Treffen und Feiern entstanden. Vereine und Initiativen sollen hier zudem zusammenkommen, um die Fortentwicklung des Viertels zu diskutieren – etwa der Quartiersrat oder die Bürgerinitiative Aktion Horst. Denn die künftige Entwicklung soll in engem Austausch der Stadt mit den Bewohnern des Horst erfolgen.

Danziger Platz soll umgestaltet werden

Besonders der Danziger Platz steht im Zentrum der Überlegungen. Für seine Neugestaltung wurden bereits gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern Ideen entwickelt, die Umsetzung ist für 2028 vorgesehen. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität deutlich zu verbessern, den Platz aufzuwerten und ihn gemeinsam mit dem Quartierszentrum zum lebendigen Mittelpunkt im Horst zu entwickeln.

Das Planungsbüro Bierbaum-Aichele mit Büros in Frankfurt und Mainz hatte im Oktober bei einem Wettbewerb ein siegreiches Konzept vorgelegt. Der Danziger Platz soll in drei Bereiche aufgeteilt werden – einen Aktivbereich mit Spiel- und Sportanlagen und neuen Bäumen, einen Mobilitätsbereich mit Parkplätzen, Car- und Bike-Sharingangeboten sowie die „Neue Mitte“ mit einem Wasserspiel und Platz für Feste.