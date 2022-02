Ein neues privates Testzentrum eröffnet am Montag in Albersweiler. Der Container, wo die Abstriche genommen werden, wird sich hinter der Löwensteinhalle in der Kanskircher Straße 24 befinden. Wenn es Bedarf geben sollte, ist die Einführung von PCR-Tests denkbar. Angedacht haben die Betreiber zudem, in Kitas und Grundschulen Lolli-Tests anzubieten. Dieses Projekt soll in die Wege geleitet werden. Die Teststation soll täglich von 6.30 bis 8 Uhr geöffnet haben, allerdings nach vorheriger Terminbuchung. per E-Mail an testzentrum.albersweiler@gmx.de oder unter Telefon 0163 6000655. In der Zeit von 15.30 bis 20 Uhr werden die Schnelltests auch ohne vorherige Terminbuchung gemacht.