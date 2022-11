Die Stadt will für eine Verkehrsberuhigung in Annweiler sorgen und hat dafür als einen Schritt die Parkregelung in der Altenstraße, Am Osterbächel und im Burgenring geändert. Dort werden probeweise Parkboxen eingerichtet, um das Gefahrenpotenzial aufgrund fehlender Ausweichmöglichkeiten zu minimieren. AfD-Stadtrat Steffen Kremser hatte dazu einige Nachfragen, die ihm die Verwaltung in der jüngsten Stadtratssitzung beantwortete. In der Altenstraße werden wechselseitig 16 Parkbuchten markiert, wodurch etwa zwei bis drei Parkmöglichkeiten wegfallen. Am Osterbächel sieht das Konzept auf einer Straßenseite sechs Parkboxen vor, wodurch ebenfalls zwei bis drei Parkplätze entfallen. Im Burgenring sind 19 Parkboxen eingeplant, hier fällt durch die Anordnung Platz für drei Fahrzeuge weg.

Die Kosten belaufen sich für Burgenring und Altenstraße auf zusammen 800 Euro. Die Markierung übernimmt der städtische Bauhof. Für Am Osterbächel entstehen der Stadt keine Kosten, da es sich um eine Kreisstraße handelt, für die der Landesbetrieb Mobilität zuständig ist. Nach dem Testlauf bis Juni kommenden Jahres werden die Ergebnisse ausgewertet und entschieden, wie weiter verfahren wird. Laut Verwaltung wird dabei berücksichtigt, ob sich die Einführung bewährt hat oder ob sich weiterhin Probleme bei der Sicherheit und dem Verkehrsfluss ergeben haben. Dann könnten auch Korrekturen vorgenommen werden.