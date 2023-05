Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Kirchstraße, der Walsheimerstraße und am Kindergarten in Nußdorf sollen verkehrsberuhigte Zonen geschaffen werden. Ein entsprechendes Konzept hat jetzt der Nußdorfer Ortsbeirat abgesegnet. Damit soll die Parksituation entschärft und gleichzeitig der Weg zu Schule und Kindergarten sicherer gemacht werden.

Die Parksituation rund um die Kirch- und Walsheimerstraße ist bekanntermaßen schwierig. Es fehle an Klarheit, wo und vor allem wie geparkt werden dürfe, so der Nußdorfer