Die Landauer Sozialdemokraten laden für Mittwoch, 30. Juni, 19 bis 20.30 Uhr, zu einer Diskussionsrunde zur Frage „Soll es in Landau weiterhin Anwohnerparkplätze geben?“ ein. Das teilt SPD-Fraktionsvorsitzender Florian Maier mit. Das Wohnen in der Innenstadt soll für alle attraktiv bleiben, deshalb müsse es entgegen des Vorschlags der Koalition und der Stadtverwaltung weiterhin Parkraum ausschließlich für in der Innenstadt lebende Menschen geben. Grüne, CDU und FDP haben sich dafür ausgesprochen, dass im Zuge einer Neuregelung des Parkens in Landau das Anwohnerparken komplett abgeschafft wird und durch Dauerparken ersetzt werden. Die SPD kritisiert weiterhin, dass es keine Informations- und Diskussionsveranstaltung für die Bürger gibt. Der Bürgerdialog der SPD wird über die Plattform Webex laufen, Anmeldung per E-Mail an spd-landau@mail.de, der Link wird kurz vor Veranstaltungsbeginn zugeschickt.