Die Aldi-Filiale in der Maximilianstraße ist nach drei Monaten Umbau seit Donnerstag wieder geöffnet. Der Markt hat ein neues Gesicht.

Dunkler Boden, warme Atmosphäre, viel Glas, lange Regalreihen und Kühltheken – der Aldi ist kaum wiederzuerkennen. Das liegt am neuen Konzept. Das Unternehmen möchte nach und nach alle knapp 1900 Filialen in West- und Süddeutschland neu aufsetzen.

Nach Auskunft von Julia Stiller, Regional-Verkaufsleiterin für Landau und die Südliche Weinstraße, gibt es mehr Produkte und sie sind anders sortiert. So wird Obst und Gemüse in einem gekühlten Bereich am Eingang präsentiert. Der Markt wurde um 200 auf 1240 Quadratmeter vergrößert und fasst laut Filialleiter Udo Schneider 1500 Artikel.

Appartements im Spätherbst

Das Brot- und Backwaren-Angebot wurde erweitert, auch um Halbfertig- oder Fertigprodukte, die vor Ort fertiggebacken werden. Zu den Baukosten macht das Unternehmen keine Angaben. Aldi Süd beschäftigt in der Filiale rund 25 Mitarbeiter. Die Öffnungszeiten bleiben unverändert montags bis samstags von 8 bis 21 Uhr. Neben den großen gibt es jetzt auch kleinere Einkaufswagen für die Kleinsten unter der Kundschaft, wie Stiller erwähnt.

Im Spätherbst sollen die 32 Studentenappartements und Wohnungen über dem Discounter fertig sein, die überhaupt erst der Anlass für den Umbau waren. Vermietet werden sie vom Studierendenwerk Vorderpfalz.