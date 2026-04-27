Die Kleine Gärtnerei Landau ist nun eine Solidarische Landwirtschaft. Roland Mümken und Jule Schwartz haben das möglich gemacht. Wie das Landwirtschaftsmodell funktioniert.

In der Kleinen Gärtnerei Landau beginnt eine neue Ära: Der bisherige Abo-Kisten-Betrieb wird auf eine Solidarische Landwirtschaft (Solawi) umgestellt. Mit diesem Schritt setzen die neuen Betreiber Jule Schwartz und Roland Mümken auf ein gemeinschaftliches Landwirtschaftsmodell.

Ein erstes Gründungstreffen hat bereits stattgefunden, doch Interessierte können sich weiter anschließen. Die ersten Kisten sollen ab Mitte Mai ausgegeben werden. Abgeholt werden kann freitags auf dem Gelände der Gärtnerei in Queichheim. „Wir rechnen mit Radieschen, Spargel, Schnittlauch und Spinat“, sagt Schwartz über die ersten Erträge. Mit Roland Mümken hat sie den Betrieb übernommen. „Wir haben schon länger nach genau so einer Möglichkeit gesucht und sind froh, dass es jetzt losgeht.“ Bis dahin galt es, den Umzug zu organisieren und gleichzeitig die Flächen zu bewirtschaften.

Handarbeit statt schwerer Maschinen

Auf rund einem halben Hektar blüht und grünt es, etwa 40 Pflanzenarten wachsen heran: von Zuckererbsen, über Salate, Tomaten, Zucchini, bis hin zu Kürbissen, Lauch und Brokkoli. „Der Fokus liegt auf einer besonders naturnahen und bodenschonenden Bewirtschaftung“, erklärt Mümken. „Mit minimaler Bodenbearbeitung, Mulch aus Heu und Schafswolle, Gründüngung, Untersaaten und Direktsaat fördern wir gezielt den Humusaufbau und stärken langfristig die Bodenfruchtbarkeit.“ Schwere Maschinen kommen nicht zum Einsatz, vieles ist Handarbeit.

Das Konzept der Solawi verändert die Anbauweise und die Beziehung zwischen Produzenten und Verbrauchern. Mitglieder zahlen einen festgelegten, für ein Jahr verbindlichen Beitrag und tragen damit gemeinsam die Kosten der Gärtnerei. „Im Gegenzug erhalten die Beteiligten über elf Monate hinweg regelmäßig frisches, saisonales Gemüse“, sagt Schwartz. Eine Mitarbeit ist nicht verpflichtend: „Die gärtnerische Arbeit bleibt vollständig bei uns.“ Dennoch können sich die beiden gut vorstellen, die Gärtnerei künftig stärker zu öffnen. „Wir möchten das Gelände auch für Begegnung nutzen, etwa mit Angeboten für Kinder.“ Erste Kontakte zu regionalen Initiativen wie dem Südpfälzer Verein Zentrum Gutes Leben bestehen bereits.

Frisch, regional und ökologisch

Die Solawi gilt als zukunftsweisendes Modell: Statt Produkte einzeln zu verkaufen, wird die gesamte Ernte in einer Gemeinschaft geteilt. Gleichzeitig profitieren die Mitglieder von frischen, regionalen und ökologisch erzeugten Lebensmitteln. In Minfeld, Neustadt und Contwig gibt es bereits solche Modelle. Auf dem Josefshof bei Völkerweiler entstand 2025 die erste Solawi im Raum Landau/Landkreis Südliche Weinstraße.

Infos

www.kleinegaertnerei-landau.de

