In Mörlheim will ein neues Konzept den Zusammenhalt im Stadtdorf stärken. Erster Erfolg: Weil viele Bürger freiwillig mithelfen, wird die Kerwe am Wochenende endlich wieder ein Fest für die gesamte Dorfgemeinschaft sein. Am kommenden Samstag um 18 Uhr werden Bürgermeister Lukas Hartmann und die Landauer Weinprinzessin Jasmin II die Kerwe offiziell eröffnen. Gemäß der Tradition begleitet von der örtlichen katholischen Kultuskapelle. Familie Heinrich, die jahrelang den Dorfladen in Mörlheim führte und diesen erst kürzlich aus Altersgründen aufgab, spendiert die Freischoppen zum Kerweanstich. Für die Unterhaltung am Abend sorgt ab 20:30 Uhr die Band „The Puzzle“. Der traditionelle ökumenische Kerwegottesdienst am Landfrauenheim eröffnet um 10:30 Uhr den Kerwesonntag. Danach spielt das Harmonika-Orchester Bellheim im großen Dorfgemeinschaftshaus auf. Ab 13 Uhr unterhält DJ Christian die Gäste auf dem Festplatz. Im kleinen Dorfgemeinschaftshaus verzaubert um 14 Uhr Peter Karl als Ted Louis mit spaßigen Kunststücken die kleinen Kerwebesucher und ihre erwachsenen Begleiter.

Für das leibliche Wohl sorgt an beiden Tagen die Metzgerei Stephan Weisbrod, unterstützt von freiwilligen Helfern. Zusätzlich bietet der Foodtruck LoveBurgerz an beiden Tagen unterschiedliche Burger-Variationen an. Das Bierprojekt kredenzt seine selbstgebrauten Spezialitäten. Dank zahlreicher Kuchenspenden steht einem gemütlichen Kaffeekränzchen im großen Dorfgemeinschaftshaus am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr nichts im Wege, bevor die Kerwe um 19 Uhr offiziell endet. Als neu gewählte Ortsvorsteherin freut sich Sandra Michler (FWG), dass der Ortsbeirat in neuer Zusammensetzung diese Idee mitgetragen und tatkräftig die Organisation unterstützt habe.