Zum Start des neuen Kita-Jahres bieten die Kreiselternausschüsse SÜW und Bad Dürkheim eine gemeinsame Info-Veranstaltung zum Thema „Elternmitwirkung nach dem rheinland-pfälzischen Kita-Gesetz“ an. Das Besondere daran: Der Online-Abend wird in Form eines Quiz stattfinden. Die kostenlose Online-Veranstaltung ist am Montag, 2. September, 20 Uhr, via Teams. Die Anmeldung ist unter https://keasuew.de/quiz möglich. Danach wird ein Zugangslink versandt.