Im Landauer Zoo startet im April ein Kiebitz-Projekt. Die Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V. (GNOR) sucht während der Aufzucht- und Auswilderungszeit der Vögel zwischen April und August zwei engagierte Tierpflege-Helfer (circa 10,5 Stunden/Woche/Person), teilt der Zoo mit. Es werde eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 520 Euro/Person im Monat auf Minijobbasis bezahlt. Eine Ausbildung wird nicht vorausgesetzt.

Das Kiebitzprojekt wird vom Land Rheinland-Pfalz über die „Aktion Grün“ finanziert und setzt Maßnahmen zum Schutz der letzten brütenden Kiebitze im Land um. Für die Brutsaison 2024 ist vorgesehen, Eier aus verlassen aufgefunden Kiebitznestern zu bergen. In Kooperation mit dem Zoo werden die Eier dort vor Ort künstlich erbrütet, die Küken per Hand aufgezogen und mit Erreichen der Flugfähigkeit auf eine begleitete Aussetzung in geeignete Habitate vorbereitet.

Info

Fragen zu der Bewerbung an: gerardo.unger.lafourcade@gnor.de und/oderjens-ove.heckel@landau.de. Die Bewerbungsfrist läuft bis spätestens 28. Februar 2024. Weitere Informationen gibt es auch unter www.gnor.de/projekte/kiebitzprojekt