Kinder und Jugendliche mit psychisch kranken oder suchtkranken Eltern sollen künftig bessere Hilfe erhalten: In einem bundesweiten Forschungsprojekt namens Chimps-Net bieten die Psychotherapie-Ambulanz für Kinder und Jugendliche der Universität in Landau und das Pfalzklinikum Unterstützung an.

„Viele Kinder mit psychisch oder suchtkranken Eltern versuchen, sich ihre Ängste und Sorgen nicht anmerken zu lassen“, so Kai Schneider von der Psychotherapie-Ambulanz der Landauer Uni. „Einige dieser Kinder reifen sogar an der Situation und entwickeln besondere Stärken“. Zusätzliche Belastungen könnten aber zu Entwicklungskrisen führen, beispielsweise Schulproblemen, Rückzugsverhalten sowie psychosomatischen oder psychischen Auffälligkeiten.

Sylvia Claus, stellvertretende Ärztliche Direktorin des Pfalzklinikums, berichtet, dass viele Patienten Schwierigkeiten hätten, mit ihren Angehörigen und insbesondere mit ihren Kindern über ihr Erkrankung zu sprechen. Diese Familienkommunikation soll nun mit einem neuen Ansatz verbessert werden.

Teilnehmer gesucht

Die Forschenden wollen gefährdete Kinder und Jugendliche bereits während der Behandlung der Eltern auf psychische Auffälligkeiten hin untersuchen und ihnen und ihrer Familie passende Behandlungsangebote machen. Kinder und Jugendliche, die noch nicht auffällig sind, sollen vorbeugen Hilfe unter Beteiligung eines Sozialarbeiters erhalten.

An dem Projekt teilnehmen können Familien mit mindestens einem psychisch erkrankten Elternteil und wenigstens einem Kind zwischen drei und 18 Jahren. Die Beratungen und Gespräche finden in der Psychotherapie-Ambulanz für Kinder und Jugendliche der Universität in Landau statt. Interessierte Familien können sich bei Kai Schneider melden unter Telefon 06341 28035616, E-Mail: schneider-kai@uni-landau.de.