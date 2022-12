Für die Feuerwehreinheiten in Göcklingen und Heuchelheim-Klingen ist der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Göcklingen vorgesehen. Die Verwaltung beabsichtigt, den Bauantrag zur Erteilung einer bauaufsichtlichen Genehmigung auf den Weg zu bringen. Zur Verwirklichung des Projektes wird mit Baukosten von rund einer Million Euro und mit Zuwendungen in Höhe von rund 100.000 Euro gerechnet. Den Neubau bewilligt hat der Verbandsgemeinderat Landau-Land in seiner jüngsten Sitzung.