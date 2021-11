Ab Donnerstag gibt es in der Verbandsgemeinde Edenkoben ein weiteres Testzentrum. Im Haus der Gemeinde, Hauptstraße 63, in Freimersheim ist Testen von Montag bis Sonntag von 18 bis 19 Uhr möglich. Terminvereinbarungen sind nicht erforderlich. Das Testergebnis gibt es per E-Mail, als QR-Code oder als Printversion. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06323 959200. Träger der Teststation ist die Verbandsgemeinde Edenkoben, Betreiber der DRK-Ortsverein Edenkoben. Die Ortsgemeinde stellt die Räume zur Verfügung.