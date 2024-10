Zum 750. Geburtstag der Stadt Landau ist ein neuer Band der Schriftenreihe der städtischen Denkmalpflege erschienen. Er beleuchtet die Entstehungsgeschichte der Stadt.

Im Jubiläumsjahr hat die Denkmalpflegeabteilung der Stadt unter Verwendung von neuen Erkenntnissen aus diesem Jahr die Entwicklung Landaus in den Anfangsjahren umfassend in Text und Skizzen dargestellt. „Wo kommen wir her und warum ist die Stadt, die wir so lieben, überhaupt entstanden – diese Fragen beantwortet dieser anschauliche und toll designte zweite Band aus der Schriftenreihe unserer Stadtdenkmalpflege“, sagt Oberbürgermeister Dominik Geißler. Das Buch sollte jede Landauerin und jeder Landauer im Schrank stehen haben.

Denkmalpfleger Jörg Seitz erläutert: „Mit dieser Schriftenreihe kommen wir als Denkmalbehörde unserem gesetzlichen Auftrag, zu forschen und zu publizieren, in einer zeitgemäßen Form nach.“ 2022 war Band 1 erschienen zu 500 Jahre Ritterbund beziehungsweise 700 Jahre Maulbeerbaum. Nun geht es darum, wie die Siedlung Landawe 1274 aussah, wie es ausgerechnet an dieser Stelle zur Gründung kam, wer die Akteure waren und welche Absichten sie verfolgten.

Als Autoren beteiligt sind neben Jörg Seitz Peter Burckhart, Harald Bruckert, Jürgen Keddigkeit, Michael Martin, Karl-Heinz Rothenberger und Rolf Übel. Layout, Satz und Gestaltung stammen von Martina Becht, Bauzeichnerin beim Stadtbauamt.

Der Band mit dem Titel „750 Jahre Stadt Landau“ im festen Kartoneinband kostet 25 Euro und ist erhältlich im Büro für Tourismus im Rathaus, im Haus zum Maulbeerbaum, auf der Lunette 41 sowie im Landauer Buchhandel. An diesen Verkaufsstellen gibt es auch Band 1.