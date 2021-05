Falk Pfersdorf riskiert sein Leben: Von rechts nähert sich eines der beiden neuen Müll-Autos des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) in zügiger Fahrt, und EWL-Vorstand Pfersdorf kreuzt zu Fuß ebenso zügig seinen Weg, ganz knapp vor dem schweren Brummer. Der Lastwagen legt eine Vollbremsung hin, ohne dass Fahrer Alfred Karl auf das Pedal gestiegen wäre.

Karl reckt im Führerhaus den Daumen: Der Notbremsassistent funktioniert. Pfersdorfs Wunsch „Gell, zur Not bremsen Sie aber schon ...“ hat sich erübrigt. Der EWL hat „für einen mittleren sechsstelligen Betrag“, so Pfersdorf, zwei neue Fahrzeuge für die Müllabfuhr gekauft. Am Freitag sind alle Fahrer und Lader im Bauhof der Stadt daran geschult worden, seit Montag nutzen sie die Wagen in Stadtgebiet und Dörfern. Zwei von drei Altfahrzeugen werden über ein Portal des Zolls versteigert, gut möglich, dass sie demnächst irgendwo in Osteuropa oder in Afrika den Müll abholen.

Vier Bildschirme für den Fahrer

Bei den Neubeschaffungen hat der EWL großen Wert auf das Thema Sicherheit gelegt. Dazu gehört der Notbremsassistent ebenso wie ein Seitenradar, das Fußgänger im toten Winkel neben dem Laster registriert und optisch und akustisch Alarm schlägt, wenn beim Abbiegen Lebensgefahr droht. Selbstverständlich kann der Fahrer per Heckkamera seine Kollegen und die Straße hinter dem Wagen im Auge behalten, und Kameras oben auf dem Fahrzeugdach vermitteln jederzeit einen Rundum-Blick, quasi aus der Vogelperspektive, was sich ringsum gerade tut – was für die engen Stadtdörfer ebenso wichtig ist wie für stark belebte Innenstadt-Straßen mit vielen Fußgängern. Als Konsequenz haben Fahrer wie Karl auch zusätzlich zum Blick durch die Windschutzscheibe vier Bildschirme im Auge zu behalten. „Ich schlaf’ jetzt ruhiger“, sagt Pfersdorf angesichts der geballten Sicherheitstechnik.

Es bleibt bei Tonnen-Sammelstellen

Eines wird es aber auch mit so viel neuer Technik nicht wieder geben: dass der EWL den Müll in engen Gassen ohne Wendemöglichkeit wieder direkt am Haus abholt. Die Rückwärtsfahrt bleibt noch immer verboten. „Es gibt noch kein von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung akzeptiertes System mit Rückfahrkameras“, sagt Pfersdorf. 2015 hatte das stadteigene Unternehmen angekündigt, dass es diesen Service aus Unfallverhütungsgründen einstellen muss und viele Landauer Haushalte dazu vergattert, ihre Tonnen zu Sammelplätzen zu bringen. Die Aufregung war groß, das Thema hat mehrfach den Stadtrechtsausschuss beschäftigt, aber letztlich sind Sammelstellen eingerichtet worden. Und dabei bleibt es. Der EWL hatte den Unmut aber dadurch abgemildert, dass er einen gebührenfreien Hol- und Bringdienst für volle und geleerte Tonnen zwischen Grundstück und Sammelplatz eingerichtet hatte.

Staub und Mief werden abgesaugt

Die neuen Müllautos haben ein Mercedes-Fahrgestell und einen Zöller-Aufbau Niederflurfahrzeuge, das erspart dem Personal das ständige Klettern von der Straße ins hohe Führerhaus. Umwelttechnisch sind sie auf dem neuesten Stand, sowohl beim Motor als auch bei einer Absauganlage am Heck, die Stäube und Gerüche beim Leeren der Tonnen absaugt und die Gesundheits- und Arbeitsbedingungen der Lader verbessert. Bürgermeister Maximilian Ingenthron, der für den EWL zuständig ist, war, als er neu ins Amt gekommen war, eine Schicht als Lader mitgefahren und hatte neben dem ständigen Lärm auch die Gerüche als belastend empfunden. Er hofft, dass die Investition den schweren Job zumindest etwas leichter macht. Die Fahrzeuge fassen je elf Tonnen Müll, sind aber dennoch vergleichsweise kompakt, und sie haben eine mitlenkende Hinterachse, was die Fahrt in engen Straßen erleichtert.

Ist die Tonne zu voll oder kaputt?

Die Ladeeinrichtung ist voll digitalisiert: Sie registriert, wann wessen Tonne gerade geleert wird und wie oft sie angeschlagen wird oder ob sie zu schwer für den Lader war und deshalb stehengeblieben ist. Und sie stellt Beschädigungen fest, sodass der EWL rasch eine neue Tonne bringen kann.