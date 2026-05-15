Ob nach Verletzungen oder zur Vorsorge: Auch Haustiere brauchen manchmal Physiotherapie. Dafür gibt es seit ein paar Monaten eine Praxis in Kirrweiler.

Für viele Menschen ist es normal, nach einer Verletzung oder Operation in die Physiotherapie zu gehen, um den Körper wieder zu stabilisieren. In den vergangenen Jahren ist das auch zunehmend eine Möglichkeit für Tiere geworden. Von dem wachsenden Bewusstsein für das Wohl ihrer Haustiere, das unter anderem auch durch Social Media verbreitet wird, profitieren Tierphysiotherapeuten wie Laura Aigner. Sie ist Inhaberin der Praxis „Motus Vitalis“ in Kirrweiler und auf die Behandlung von Hunden, Katzen und Pferden spezialisiert.

Aigner ist seit 2020 mit ihrer Praxis selbstständig, seit März hat sie die Räume in der Raiffeisenstraße 9 in Kirrweiler. Davor sei sie mobil unterwegs gewesen, aber mit den eigenen Räumen ergeben sich mehr Behandlungsmöglichkeiten. Eine davon ist die Hydrotherapie, auch Unterwasserlaufband genannt. Dabei geht es um ein Laufband in einem Becken, das mit Wasser gefüllt ist. Die tierischen Patienten, meistens Hunde, können darauf laufen, während das Wasser die Belastung auf die Gelenke verringert. Diese Behandlungsmöglichkeiten haben laut Aigner nur sehr wenige Praxen in der Umgebung, obwohl sie viel Ähnlichkeit zur Hydrotherapie für Menschen aufweist.

Bedürfnisse berücksichtigen

Allgemein gebe es zwischen menschlicher und tierischer Physiotherapie nicht viele Unterschiede, sagt sie. Da die Tiere nicht sagen können, was ihnen fehlt, schaue sich Aigner zuerst ihre Bewegungen beim Gehen an und beziehe dann Diagnosen und Befunde von Tierärzten oder Tierkliniken ein. Die Behandlung laufe individuell nach den Bedürfnissen des Tieres ab, unter anderem mit Massagen, Bewegungstherapie und dem Unterwasserlaufband.

Ziel: Lebensqualität erhöhen

Patienten kommen aus unterschiedlichen Gründen. Einige sind nach einer Operation zur Rehabilitierung in Behandlung, andere zur Prävention. Sport- und Diensthunde sowie Turnierpferde machen einen großen Teil aus. Da Pferde nicht in die Praxis kommen können, behandelt Aigner sie im Stall. Katzen seien seltener Patienten, da ihre Behandlung schwieriger sei, sagt sie. Aber sie habe auch schon Sportkaninchen behandelt.

Ihr Ziel sei es, die Lebensqualität der Tiere zu erhöhen und ihnen zu helfen. Aigner erklärt aber auch, dass sie keine Tierärztin ist. Sie arbeite mit ihnen zusammen und hätte auch schon Vierbeinern geholfen, bei denen die Ärzte keine Chance mehr sahen, unter anderem bei ihrer eigenen Stute, die sich ein Bein gebrochen hatte.

Mit Praxis Traum erfüllt

Die Hoffnung, Tieren zu helfen, war es auch, die sie zur Tierphysiotherapie an einer privaten Akademie brachte. Sie habe schon immer Tiere gehabt. Als ihre Hündin verletzt und der Tierarzt ratlos war, habe sie sich nach Möglichkeiten erkundigt, um ihr doch zu helfen. Außerdem sei ihr Traum schon immer gewesen, selbstständig zu sein und etwas mit Tieren zu machen. Dieser erfülle sich in ihrer Praxis.