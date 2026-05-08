Mit einem neuen Amt für Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz stellt sich Landau organisatorisch neu auf. Ziel sind kürzere Wege und mehr Handlungsfähigkeit im Ernstfall.

Landau stellt den Bereich Sicherheit und Gefahrenabwehr neu auf. Künftig bündelt ein eigenständiges Amt für Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz zentrale Aufgaben und ist direkt bei der Stadtspitze angesiedelt. Es wurde jetzt bei einer Feierstunde im Empfangssaal des Rathauses eröffnet. Dabei waren Oberbürgermeister (OB) Dominik Geißler (CDU), Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne), Beigeordnete Lena Dürphold (CDU), Hauptamtsleiter Michael Götz, Amtsleiter Stefan Krauch und Vertreter des Stadtrats. Dieser hatte die Verwaltung laut Mitteilung der Stadt Landau bereits im Herbst damit beauftragt, ein entsprechendes Amt zu gründen.

Bislang war der Bereich Brand- und Katastrophenschutz Teil des Hauptamts. Mit der Neuorganisation wird er herausgelöst und direkt dem OB zugeordnet. Die Stadt verspricht sich davon kürzere Verwaltungswege und mehr Handlungsfähigkeit im Ernstfall.

Fachpersonal für neue Stellen gesucht

„Die Gründung dieses Amtes ist Vorsorge im besten Sinne. Die Einschläge kommen auch bei uns näher: Sei es durch die Folgen des Klimawandels, Versorgungsengpässe oder mögliche Störungen kritischer Infrastruktur“, sagt Geißler. Und Götz erklärt: „Natürlich verlässt ein wichtiger Bereich das Hauptamt. Gleichzeitig ist es aber genau der richtige Schritt, um die notwendigen Verwaltungsstrukturen zu schaffen und Katastrophen künftig noch effektiver zu bewältigen.“

Geleitet wird das Amt von Krauch. Er kündigt laut Stadt an, nun die neu geschaffenen Stellen mit Fachpersonal besetzen zu wollen. Parallel plane die Stadt mehrere Feuerwehrstandorte neu. Zudem sei die Idee eines zentralen Katastrophenschutzzentrums entstanden, für das aktuell ein geeignetes Grundstück gesucht werde. Auch eine detaillierte Feuerwehrbedarfsplanung sowie Verbesserungen bei Infrastruktur und Ausstattung sind vorgesehen.