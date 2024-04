Pfalzfans können sich jetzt auch in Landau passend einkleiden. Geplant war das ursprünglich anders. Der Firmengründer erklärt, wieso die Wahl dann doch auf die Südpfalz fiel.

Schon eine halbe Stunde bevor es so richtig losgeht, strömen Menschen in die Königstraße, in der sich der neue WNSTR-Laden befindet. Rund 50 Personen warten schließlich auf den großen Moment – die Eröffnung um 10 Uhr. Auch Philipp May, Gründer von WNSTR muss noch warten, ist aber schon angespannt und auch ein wenig aufgeregt. „Dass so viel los sein wird, hatte ich nicht erwartet. Das ist schon extrem“, gibt er zu.

Nur wenig später ist das Geschäft voller Kunden und an den Kassen bilden sich erste Schlangen. Hoodies, Shirts, Tassen und auch Gutscheine gehen über die Ladentheke. Die Menschen Landau und dem Umland freuen sich über die neue Shoppingmöglichkeit mit Pfalzbezug. „Wir haben das Opening heute mit einer Reise in die Pfalz verbunden“, sagen Sina und Stefan aus Mannheim. Obwohl beide keine gebürtigen Pfälzer sind, gefällt ihnen das Sortiment von WNSTR. Und damit sind sie nicht alleine.

Komplettes Sortiment in Landau

Auch Familie Schempp aus Landau ist begeistert vom WNSTR-Store. „Es ist wirklich ein cooler Laden, der sicher super angenommen wird“, vermutet Patrick Schempp. Auch in seiner Tüte verschwinden Pullover und Shirt mit dem Aufdruck „Pfalzkind“. „Der ist der Renner“, sagt May. Aber natürlich gibt es nicht nur den „Bestseller“, sondern das komplette Sortiment im Geschäft. „Zuvor hatten wir im Jost nur einen Bruchteil der Kleidung. Das ändert sich nun in unserem eigenen Store“, sagt May.

Und noch etwas ändert sich. Kunden dürfen sich beim Einkaufen nicht nur über unterschiedliche Motive, Drucke, sowie Stickereien freuen, sondern auch über eine veränderte, beziehungsweise verbesserte Qualität. Seit Januar besteht die Kleidung von WNSTR aus 100 Prozent Bio-Baumwolle. „Das ist kein Vergleich mehr mit der Ware zuvor. Wir haben das nun dem Zeitgeist angepasst“, berichtet der Unternehmer.

Zweiter Store mit neuer Managerin

Er kommt während der Eröffnung kaum zum Luft holen, ist nicht nur erster Ansprechpartner der Kunden, sondern hat auch immer für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein offenes Ohr. Eine davon ist Store-Managerin Viktoria Fischer. Die 28-Jährige leitet künftig die Boutique und wird das Gesicht des Ladens. „Es ist sehr viel los und es ist schön zu sehen, dass so viele Leute den Laden genauso toll finden wie ich“, sagt Fischer, die Kunde um Kunde an der Kasse begrüßt und abkassiert.

Für sie selbst ist es – nach sechs Jahren in einem Bürojob – eine Rückkehr in den Einzelhandel. „Es ist auf jeden Fall etwas anderes, ob man täglich am Schreibtisch sitzt, oder nun den ganzen Tag auf den Beinen ist. Die Umstellung ist für mich aber gar nicht so groß, da ich zuvor schon im Verkauf gearbeitet habe“, erklärt sie.

An den Kassen bildeten sich schnell Schlangen. Die WNSTR-Mode ist begehrt. Foto: mwag

Landau statt Kaiserslautern

Dass sie nun in Landau arbeitet, ist auch etwas dem Zufall geschuldet, denn fast wäre der zweite Laden von WNSTR in der Westpfalz eröffnet worden. „Der Gedanke, einen zweiten Store aufzumachen, war immer da“, sagt May. Ursprünglich sollte eine Boutique in Kaiserslautern an den Start gehen, doch der Plan zerschlug sich und der Blick des Unternehmers wanderte in die Südpfalz – nach Landau. Es ging etwas Zeit ins Land, ehe May ein passendes Objekt fand: In einem Online-Immobilienportal wurde der Laden in der Königstraße im September angeboten.

May schnappte sofort zu. „Wir haben durch unsere Online-Bestellungen gesehen, dass es in Landau sehr viel Kundschaft gibt. Außerdem hatten wir bereits einige Produkte von uns in einem Modeladen in Landau zum Verkauf angeboten. Landau ist eine Einkaufsstadt“, freut sich May auf viele shoppingbegeisterte Pfalzfans.

Pendeln für den Store und dann Zeit für die Familie

Um sie zu überzeugen, pendelte der Gründer nahezu täglich zwischen seinem Lager in Haßloch, dem Flagship-Store in Bad Dürkheim und dem Laden in Landau hin und her, um seine neues „Baby“ auf Vordermann zu bringen. „Wir haben eigentlich alles entkernt, eine neue Theke, den Boden gemacht, Wände gestrichen und besprayen lassen und natürlich generell renoviert“, berichtet er. All das hat den Unternehmer circa 40.000 Euro gekostet. Hinzu komme noch die Pacht von rund 2500 Euro pro Monat, sagt May.

„Die letzten Tage waren sehr lang und sehr anstrengend, mit wenig Schlaf. Aber auch schön, wenn man am Ende das Ergebnis sieht“, zeigt sich May glücklich über das Geschaffene. Die Boutique hat eröffnet, der Staffelstab wandert weiter. Und wie geht es nun für ihn weiter? „Ich kümmere mich weiter um das Lager und den Online-Shop. In meinem Kopf gibts bestimmt auch schon einen dritten Laden irgendwo, aber ich verbringe jetzt erstmal Zeit mit meiner Familie. Das hat Priorität.“