Am Sonntag, 2. August, wird im Gottesdienst um 10 Uhr in der Stiftskirche der neue Vikar Patrick Keipert vorgestellt. Im Anschluss gibt es auf dem Johannes-Bader-Platz einen kleinen Sektempfang. Patrick Keipert (28) kommt aus Neustadt. Er studierte in Mainz evangelische Theologie, hat das erste Theologische Examen absolviert und ist jetzt in der praktischen Ausbildung zum Pfarrer. Nach seinem Schulvikariat an der Thomas-Nast-Grundschule und der Berufsbildenden Schule arbeitet er noch bis zum Sommer 2021 im Gemeindevikariat an der Stiftskirche. Dort begleitet er seinen Mentor Pfarrer Jürgen Leonhard, hält Gottesdienste, Taufen, Beerdigungen und alles, was im Alltag eines Pfarrers ansteht. Anschließend folgt ein Spezialvikariat und das zweite Theologische Examen mit dem Ziel, im März 2022 als neuer Pfarrer in der Landeskirche zu beginnen. Im Gottesdienst am 2. August hält er seine erste Predigt.