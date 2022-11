Klingenmünster. Den Reigen der Adventsmärkte in der Region eröffnet am Samstag von 15 bis 21 Uhr der 15. Vorweihnachtliche Erlebnistag in Klingenmünster. Dazu lädt der neue Bürgerverein Klingenmünster ein, der erstmals die Organisation der Veranstaltung übernimmt.

Der Vorweihnachtliche Erlebnistag geht zurück auf die Einführung eines verkaufsoffenen Samstags, initiiert 2007 durch die Geschäfts- und Wirtsleute und Vereine des Ortes. 2010 übernahm der Tourismusverein die Organisation. Nachdem sich dieser 2021 aufgelöst hat, übernimmt nun der Bürgerverein die Veranstaltung. Dieser hat sich gegründet, um das gemeinnützige und ehrenamtliche Schaffen im Ort zu erhalten und weiterzuentwickeln. „Viele Anbieter haben sich bei uns gemeldet, um den kleinen Markt in der Weinstraße und im Stift mit ihren Angeboten zu bestücken“, freuen sich die beiden Vereinsvorsitzenden Kathrin Flory und Lisa Hensel. Alles, was zu Advent und Weihnachten gehört, ist dabei: Handarbeiten, Schmuck- und Kunsthandwerk, Weihnachtsgebäck und mehr.

Was wird geboten?

Neben den örtlichen Vereinen beteiligen sich auch die Fördervereine der Kitas und Schule mit ihrer „Pop-up-Church“, die beiden Kirchengemeinden, viele Privatpersonen und die Winzerbetriebe und Gastronomen. Advents- und Weihnachtsgestecke gibt es im Kloster, einen Bücherflohmarkt im Rathaus. Für Stimmung sorgen in der Weinstraße die singenden KVK-Weihnachtsmänner. Zum Verweilen ist auch das August-Becker-Museum im Rathaus geöffnet und lädt zu einer Ausstellung mit alten Fotoapparaten und Messgeräten ein. Die Ausstellung ist auch am Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr geöffnet.

„Zukünftig wollen wir das ganze Jahr über örtliche Feste und Veranstaltungen organisieren, Kunst und Kultur sowie das soziale Miteinander fördern“, erklären die Vorsitzenden. Bei der Gründungsveranstaltung konnte problemlos eine engagierte Mannschaft für den Vorstand gefunden werden. Neben den beiden Vorsitzenden gehören diesem Schriftführerin Elke Hainz, Rechner Claus Niederbühl sowie die Beisitzer Wolf-Peter Höpfner, Claudia Oestreich und Horst Schwarz an. Infos gibt’s unter Telefon 06349 3417 und an buergerverein@klingenmuenster.de.