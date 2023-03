Eußerthal. Nach rund zweijähriger Planungs- und Bauzeit wird der neue Trinkwasserhochbehälter Eußerthal in dem Gewann „Waltersbach“ am Samstag um 11 Uhr seiner Bestimmung übergeben. Bis 14 Uhr hat die Bevölkerung die Möglichkeit, den Behälter von innen zu besichtigen.

Der neue Trinkwasserhochbehälter ersetzt den bisherigen Behälter, dessen Sanierung nicht mehr wirtschaftlich gewesen wäre, erklärt die Verbandsgemeinde Annweiler. Der neue Behälter habe zudem Vorteile: Das Speichervolumen konnte um 60 Kubikmeter auf 200 Kubikmeter erhöht werden. Das verbessere vor allem im Sommer die Trinkwasserversorgung. Der neue Standort liegt rund 15 Meter höher als der alte, was eine Verbesserung der Druckverhältnisse in Eußerthal mit sich bringe. Der neue Hochbehälter umfasst zwei 16 Meter lange Röhren mit einem Außendurchmesser von 3,40 Meter. Sie wurden in Freilassing montiert und mit einem Schwertransport nach Eußerthal gebracht. Die Bauzeit vor Ort samt Einrichtung der Technik dauerte etwas mehr als 80 Tage. Der Bau des Hochbehälters in Fertigbauweise stellt für die Verbandsgemeinde eine Premiere dar. Früher wurden solche Behälter meist konventionell gebaut. Das hatte neben höheren Kosten auch eine deutlich längere Bauzeit zur Folge. Das Projekt hat 900.000 Euro gekostet und wurde vom Land mit einem zinslosen Darlehen über 411.000 Euro gefördert.

Info für Gäste am Samstag: Die Zufahrt ist nicht direkt an den Behälter möglich. Von der Haingeraidestraße müssen rund 500 Meter zum Behälter über den neu hergerichteten Wirtschaftsweg zu Fuß zurückgelegt werden. Für mobilitätseingeschränkte Menschen wird ein Shuttle eingerichtet.