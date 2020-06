Das Diakonische Werk Pfalz der Evangelischen Kirche der Pfalz übernimmt zum Jahresende die Suchtberatung in Landau. Das hat Oberbürgermeister Thomas Hirsch dem Stadtrat mitgeteilt. Bisher war die Fachstelle Sucht in Landau in der Reiterstraße bei der Evangelischen Heimstiftung angesiedelt, die ebenfalls zum Diakonischen Werk gehört, sich aus Kostengründen aber nicht mehr in der Lage sah, weiter als Träger aufzutreten. Sie hatte dies mit einem Defizit von 90.000 Euro im Jahr 2018 und einem ähnlich hohen erwarteten Minus für 2019 begründet. Die Stadt hatte sich mit 80.000 Euro beteiligt. Das Diakonische Werk macht bereits zahlreiche Hilfs- und Beratungsangebote beispielsweise bei Lebenskrisen, Schulden, Sucht, für Geflüchtete, Familien und Senioren.