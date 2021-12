Netto Marken-Discount eröffnet am Dienstag, den 7. Dezember seine neue Filiale in der Paul-von-Denis-Straße. Der Supermarkt bietet laut eigenen Angaben auf einer Verkaufsfläche von rund 900 Quadratmetern über 5000 Artikel an und will dabei den Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität setzen. In der neuen Filiale soll es unter anderem über 400 ökologisch zertifizierte Bioprodukte wie Obst, Käse und Wurst und ein Regal mit täglich frischen Backwaren geben. Außerdem soll es möglich sein kontaktlos oder mobil mit dem Smartphone zu bezahlen. Wer möchte, kann sein Flaschenpfand spenden oder seinen Einkaufsbetrag auf den nächsten Zehn-Cent-Betrag aufrunden lassen und ein bis zehn Cent an verschiedene Nachhaltigkeitspartner spenden. Für geltende Corona-Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Kunden soll gesorgt sein.