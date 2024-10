Die Verbandsgemeinde Annweiler hat eine Karte mit Straßenverzeichnis neu aufgelegt. Diese enthält Ortspläne der Stadt Annweiler mit den vier Ortsteilen und aller zwölf Ortsgemeinden im Trifelsland. Außerdem ist eine Übersichtskarte über die gesamte Verbandsgemeinde mit Sehenswürdigkeiten, Parkplätzen, Bushaltestellen und weiteren Infos rund um das Thema Mobilität enthalten. Der Plan ist kostenlos bei der Verwaltung und im Büro für Tourismus am Meßplatz in Annweiler erhältlich. Weitere Infos unter Telefon 06346 2200 und per E-Mail an info@trifelsland.de.