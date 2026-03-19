Die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) der Speyerer Diakonissen in Landau ist bald an einem neuen Standort zu finden. Wie die Diakonissen mitteilen, werden die neuen Räumlichkeiten in der Max-Planck-Straße 5 zu finden sein und damit wenige Hundert Meter vom bisherigen Standort im Med-Zen entfernt.

Durch die SAPV kann ein ambulanter Palliativdienst angeboten werden, der schwerstkranke Menschen in ihrer häuslichen Umgebung versorgt, erläutern die Diakonissen in ihrer Mitteilung. Aufgrund der großen Nachfrage nach SAPV sei das Team gewachsen und die bisherigen Räume zu eng geworden, wird der Leiter des Stützpunkts Landau, Carsten Pfirrmann, zitiert: „Der neue Standort bietet uns zusätzliche Büroräume und mehr Stellflächen für unsere Dienstfahrzeuge.“

Auch Besucher profitierten von verbesserten Parkmöglichkeiten vor dem Gebäude. Für interne Fortbildungen sei mehr Platz, und die Sprechstunde für Angehörige von Patienten könne künftig in einem separaten Raum und in persönlicher Atmosphäre angeboten werden.