Quartiersstruktur – so charakterisieren die Planer ihre Entwürfe für das neue Stadtviertel im Südwesten Landaus. Baufelder mit offenen Höfen und Grünzüge gliedern das Gebiet. Derweil wird die Frage diskutiert, ob 200 Meter Fußweg vom Auto zur Wohnung zumutbar sind.

13 Hektar, 800 Wohnungen – das ist zunächst geblieben vom ursprünglich untersuchten 100 Hektar-Ansatz und der Herausforderung, der Wohnungsnot in Landau Herr zu werden. Ein Eldorado für Städte-, Freiraum-, Landschaftsplaner und Architekten. Am südwestlichen Stadtrand von Landau sollen Mietwohnungen und Eigenheime gleichermaßen entstehen. Die Präsentation der besten Entwürfe ist der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.

Die Sieger – das Düsseldorfer Architektur- und Stadtplanungsbüro Thomas Schüler und das Landschaftsarchitekturbüro Faktorgrün aus Freiburg – planen direkt weiter, sie sollen bis zum Jahresende einen städtebaulichen Entwurf für den Bebauungsplan erarbeiten.

Schallschutz fürs Quartier

Aus der Vogelperspektive ist die Ansiedlung ein langgezogenes Dreieck, dessen Spitze bei Hofmeister beginnt und dessen breite Schenkel am Grünzug vor dem Lazarettgarten enden. Heute bewirtschaften dort Landwirte ihre Weinberge und Felder. Schüler und Faktorgrün haben in die Mitte – parallel zur Wollmesheimer Straße – einen Park gelegt, den Anger. Die Häuser an der westlichen Einfallschneise sind drei- bis viergeschossig, dienen auch als Schallschutz fürs Quartier und öffnen sich in quadratische Wohnhöfe. Dort sollen Studentenappartements und auch eine Kita gebaut werden. Dieser Bereich soll als erstes realisiert werden.

In einem Punkt müssen die Planer nun allerdings nacharbeiten. Denn einen Supermarkt wird es dort nicht mehr geben, nachdem die Hornbach-Stiftung Immobilien am Hofmeister-Standort einen Steinwurf entfernt einen Markt errichten möchte. Wie Thomas Schüler vor Kurzem im Bauausschuss sagte, seien auch kleines Gewerbe oder kleine Läden denkbar. Wohnungen für Senioren könnten beibehalten werden.

Im südlichen Teil des neuen Stadtteils können Baugruppen Projekte umsetzen, zum Teil mit Läden im Erdgeschoss, Gemeinschaftsräumen oder Büros. Auch „kleinteiligere Einzelgebäude“ sind vorgesehen. Dazwischen gibt es einen Nachbarschaftsplatz, der das Viertel beleben soll.

„Realität nicht ausblenden“

Autos sollen draußen bleiben, zumindest südlich der grünen Mitte. Sie werden in zwei Quartiersgaragen mit knapp 500 Parkplätzen abgestellt, die auch die Verbindung von der Wollmesheimer Straße zum Anger bilden. Was Bauamtsleiter Christoph Kamplade unter der Bezeichnung „Qualität der öffentlichen Räume“ zusammenfasst, hat wohl ganz praktische Folgen. Auch Haus- und Wohnungseigentümer sollen ihre Autos in den Garagen parken und die zum Teil 200 Meter zum Heim zu Fuß gehen. Besucher dürfen nicht durchs Quartier fahren.

Auch wenn Planer Schüler den Bewohnern zugestehen möchte, dass sie ihr Auto mal vor dem Haus abstellen könnten, sieht er das bei Besuchern kritischer. Denn die müssten sich erst auf Stellplatz-Suche begeben. Während die Grünen genau dieser autoreduzierten Planung viel abgewinnen, warnt die CDU davor, die Realität des Lebens auszublenden. Mit dem neuen Supermarkt bei Hofmeister würden die Wege für die Anlieger im Süden des neuen Viertels noch länger, meint die AfD und schlägt vor, um die Wege zu verkürzen unter den Anger eine Tiefgarage zu setzen. Der Architekt kontert, zum einen spare man bei den Quartiersgaragen das Geld fürs Ausbuddeln, zum anderen böten diese Hochgaragen die Möglichkeit, sie zurückzubauen, „wenn es in 30, 40 Jahren keine Autos mehr gibt“. Wer vom Parkplatz zum Auto laufen müsse, belebe auch das Wohnviertel. Das Konzept sieht eine Mobilitätsstation mit Car-Sharing-Stellplätzen, E-Ladestationen und Leihrädern vor.

Mit stillem Örtchen

Übrigens: Zur Lebensrealität gehört auch die Forderung der Freien Wähler, am Anger in irgendeiner Form eine öffentliche Toilette einzuplanen. Bekanntlich beklagen Anlieger des Südparks das Fehlen eines stillen Örtchens. Den Vorschlag nimmt Thomas Schüler gerne auf, eine Sanitäranlage könnte bei den Quartiergaragen integriert werden, meint er.

Baurecht könnte bereits im kommenden Jahr bestehen, so Kamplade. Zug um Zug soll die Planung in den nächsten zehn Jahren umgesetzt werden. Der Getränkemarkt gegenüber Wickert und die beiden alten Wohnhäuser sind laut Kamplade nicht in die Planung integriert.

Info