Ein artfremdes Schwein ist vom Aussterben bedroht. Seine Rettung scheint gar unmöglich im Sog der steigenden Preise. Die Wohlstands-Symbolik des Sparschweins, einst von nahezu jedermann stolz zur Bank getragen, wird ins Gegenteil verkehrt. So ein Mist, selbst im Discounter kommen wir mit einem vor Münzen nur so strotzenden Exemplar nicht mehr weit. Die von Krieg und Lieferketten getriebene, böse Inflation kennt keine Gnade und frisst einfach alles auf. Längst hat sie unsere geliebten Sparschweine in ihren Speiseplan aufgenommen. Dick, dünn, klein groß – Geschmack egal, Konsistenz auch egal, immer nur rein damit. Die wehrlosen Schweine sind so arm wie ihre Halter. Und aufgepasst: Der Appetit der Inflation kennt keine Grenzen. Demnächst sind dann auch die Kaffeekassen dran.