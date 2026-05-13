Mehr als 6800 Menschen waren bei dm-Firmenlauf in Landau am Mittwochabend unterwegs – manche sogar unter Atemschutz oder mit Trage.

Ob sportlich ambitioniert oder eher gemütlich in Richtung Feierabend: 6860 Laufbegeisterte waren am Mittwochabend beim dm-Firmenlauf Südpfalz in Landau unterwegs – und trotzten den eher mäßigen Wetterbedingungen. Die Teilnehmerzahl war damit knapp höher wie 2025 – das bedeutet einen neuen Rekord.

Vom Alten Messplatz joggten die Teilnehmenden aus 317 Unternehmen auf der Fünf-Kilometer-Strecke vom Messplatz durch die Landauer Reiterwiesen und zurück. Eingeteilt in verschiedene Blöcke waren die Läuferinnen und Läufer ab 18 Uhr im 20-Minuten-Takt unterwegs.

Trotz Regen gute Stimmung und viel los an der Strecke

„Zu sehen, wie die Kolleginnen und Kollegen gemeinsam laufen, sich gegenseitig anfeuern, das macht dieses Event so besonders“, betonte Ralf Niedermeier, Geschäftsführer des Veranstalter N Plus Sport.

Läufer von 317 Firmen nahmen teil. Foto: Iversen Foto: Iversen

Der viele Regen bescherte den Läuferinnen und Läufern die ein oder andere Pfütze. Doch auf der Strecke war die Stimmung durchweg gut. Am Streckenrand feuerten zahlreiche Menschen an.

Atemschutz und Läufer mit Trage

Manch eine Laufgruppe war kreativ: Das THW Landau lief unter Atemschutz, Teilnehmer der Firma Gerach waren mit eigener Musikanlage auf der Strecke und die Bornheimer Feuerwehr transportierte ein Plastikschwein auf einer Trage.

Trotz des Wetters war die Stimmung auf der Strecke gut. Foto: Iversen

Die größte Teilnehmergruppe stellte Titelsponsor dm mit mehr als 400 Läuferinnen und Läufer. Die Gruppe Bethesda Landau folgte mit mehr als 350, Hornbach mit mehr als 330 Teilnehmenden. Auch ein Team der RHEINPFALZ nahm teil.

Hinweis: In einer ersten Version war von einem knapp verfehlten, neuen Rekord die Rede. Der Veranstalter hat die Teilnehmerzahl am Abend nochmals korrigiert und somit einen neuen Rekord gemeldet.

