Beim Landauer Lions-Club hat es einen routinemäßigen Präsidentenwechsel gegeben. In die Amtszeit des scheidenden Präsidenten Stephan Pellegrini fielen der Zenit der Corona-Pandemie, die Flutkatastrophe im Ahrtal und der Krieg in der Ukraine. Der Lions-Club hat bei all diesen Krisen versucht zu helfen und Spenden zu sammeln.

Außerdem seien in den vergangenen Monaten auch Landauer Einrichtungen wie die Kinder- und Jugendfarm, das Frauenhaus, der Kinderschutz-Bund oder das Chawwerusch-Theater in Herxheim mit Spenden in Gesamthöhe von fast 20.000 Euro bedacht worden. Der neue Präsident Andreas Doll will die Menschen, ihre unterschiedlichen Lebensentwürfe und die Gemeinschaft in den Vordergrund rücken und den Club attraktiv machen für neue und insbesondere für weibliche Mitglieder. Der Lions-Club Landau wurde 1970 gegründet und hat zurzeit 33 aktive Mitglieder. Der Präsidentenwechsel erfolgt traditionell jährlich am 1. Juli. Pellegrini hatte zwei Amtszeiten absolviert, weil sein erster geplanter Nachfolger aus gesundheitlichen Gründen passen musste. msch