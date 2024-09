Seit drei Wochen ist Andreas Wehrmeister Schulleiter am Otto-Hahn-Gymnasium. Er wurde gleich ins kalte Wasser geworfen. Die Freude an der neuen Aufgabe trübt das aber nicht.

Es ging gleich gut los: Andreas Wehrmeister hatte gerade erst auf seinem Chefsessel Platz genommen, als er gleich das erste unvorhergesehene Problem auf dem Tisch liegen hatte. Eigentlich hätte in den Sommerferien auf dem Dach des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) in Landau eine PV-Anlage installiert werden sollen. Weil aber der Gerüstbauer pleite ging, verzögerte sich das Ganze und die Schüler fanden am ersten Schultag eine Baustelle vor. Wehrmeisters Telefon klingelte durch, Eltern wollten eine Erklärung, die RHEINPFALZ auch. Nicht gerade ein ruhiger Start für den neuen Schulleiter. Aber der 55-Jährige hat genug Erfahrung, um sich von solchen Dingen nicht aus der Ruhe bringen zu lassen.

Der in Stuttgart und Heidenheim aufgewachsene Wehrmeister ist im Studium zum ersten Mal mit der Pfalz in Berührung gekommen. Zum ersten Mal vor einer Klasse stand er im Käthe-Kolwitz-Gymnasium in Neustadt. Dann verbrachte er 22 Jahre an der Paul-von-Denis-Schule in Schifferstadt, wo er auch Orientierungsstufenleiter war. Vor gut drei Jahren fiel dann die Entscheidung, eine neue Herausforderung zu suchen: Im Februar 2021 wurde Wehrmeister Schulleiter an der IGS Ernst Bloch in Oggersheim. „Das war mitten in der Corona-Zeit“, erinnert er sich. „Ein herzlicher Empfang war damals nicht möglich, stattdessen stand ich an meinem ersten Tag in einer leeren Schule.“ Seine Kollegen und Schüler habe er teilweise erst Monate später zum ersten Mal getroffen. Viel erfreulicher war da der erste Tag in Landau, als er im Schulgottesdienst begrüßt wurde. Auf seine Zeit an der IGS in Oggersheim schaut er dennoch gerne zurück, er hat sich dort wohlgefühlt. Der Grund für den Wechsel? „Noch mal die Chance auf eine Veränderung, auf eine Schule mit einem anderen Aufgabenprofil.“

Großes Lob an die Schülervertretung

Die ersten Wochen am OHG stehen für Wehrmeister ganz im Zeichen des Ankommens. Er führt täglich Mitarbeitergespräche, lernt die 80 Lehrer nach und nach kennen. Bei den 901 Schülern wird es noch etwas länger dauern, auch wenn der Rektor schon voll des Lobes für die Schülervertretung ist. Dazu kommen das Schulamt, das Gebäudemanagement der Stadt und viele mehr. Bisher sei alles positiv verlaufen, sei es mit den Kollegen, den Schülern, den Sekretärinnen oder dem Hausmeister. „Ich bin ein neugieriger Mensch, darum genieße ich diese Zeit. Es sind viele interessante Begegnungen, das ist spannend und macht Spaß.“ Seine tägliche Arbeit als Schulleiter sei das Problemlösen. Dabei sollten für ihn immer die Schüler im Mittelpunkt stehen. Sein Vorsatz: Immer menschlich, offen, transparent und authentisch arbeiten.

Ein wichtiges Augenmerk in seinem ersten Schuljahr sind für Wehrmeister neben der Sanierung der Chemiesäle die Projekte, die neben dem Unterricht laufen. Seien es die Wissenschaftsausstellung „Science Fair“ – schließlich will die Schule ja ihrem Namensgeber Ehre machen – oder die Parlamentsfahrten, bei denen sich Schülervertreter ein Wochenende lang mit Lehrern über Schulprojekte austauschen, oder die Theatergruppe. Auch die Schüleraustausche mit den Partnerschulen in Frankreich, Kroatien und Polen sind ihm ein Anliegen. „Diese Dinge sind das Salz in der Suppe. Die Identität der Schule erwächst für die Schüler mit solchen Erlebnissen.“