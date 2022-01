Der neue Oberbürgermeister Landaus wird voraussichtlich am 3. Juli gewählt. Darauf hat sich der Ältestenrat geeinigt. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, wird die mögliche Stichwahl am 17. Juli sein. Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) werde rechtzeitig um seine Entlassung aus dem Beamtenverhältnis bitten. Die Entscheidung über den Wahltermin soll der Stadtrat in seiner Sitzung am 1. Februar fällen. Es ist davon auszugehen, dass die Räte dem Votum des Ältestenrats folgen – auch, weil sich bereits mehrere Parteien für den Juli ausgesprochen haben. Die Wahl wird notwendig, da Hirsch zum 1. Januar 2023 Präsident des rheinland-pfälzischen Sparkassenverbandes wird. Bislang gibt es drei Kandidaten. Zur Wahl antreten werden Maximilian Ingenthron (SPD) sowie vorbehaltlich der Zustimmung der Parteiversammlungen Dominik Geißler (CDU) und Lukas Hartmann (Grüne).