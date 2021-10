Die RDG GmbH und Co KG, Hannover, die zu Jahresbeginn das Erdölfeld Landau von Wintershall Dea gekauft hat, ändert ihren Namen in Oneo GmbH. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Während das 2016 aus der österreichischen Rohöl-Aufsuchungs AG (RAG) hervorgegangene Unternehmen zunächst angegeben hatte, ältere Öl- und Gasförderstätten optimieren zu wollen und dann Anschlussnutzungen zu suchen, verschiebt sich nun offenbar der Fokus: Wegen der „wirtschaftlichen und politischen Endlichkeit“ der Erdöl- und Erdgasproduktion werde man sich künftig verstärkt um innovative Lösungen für die Energiewende bemühen. Nach Angaben von Geschäftsführer Felix Lerch will Oneo zwar noch fossile Energieträger fördern, „solange es sinnvoll ist“, zugleich aber die bisherigen Standorte zur Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen weiterentwickeln. Beispielsweise sollen Bohrungen nach der Förderung für die Strom- und Wärmegewinnung aus Geothermie genutzt werden. Eine solche Wärmegewinnung gibt es bereits beim Landauer La-Ola-Hallenbad. Außerdem sei geplant, Standorte für Fotovoltaik- oder Windenergieanlagen zu nutzen. Denkbar seien die Erzeugung von Wasserstoff und Speicherlösungen. Für das Erdölfeld Landau mit seinen rund 60 Pferdekopf-Förderpumpen gebe es noch keine konkreten neuen Pläne, teilte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mit.