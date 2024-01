Ob für einen Zoobesuch, das Programm der Volkshochschule oder einen Bibliotheksausweis: Mit dem Landau-Pass können alle Landauerinnen und Landauer Vergünstigungen für ihre Freizeitgestaltung bekommen. Für das Kalenderjahr 2024 kann der Pass ab sofort im Büro der Jugendförderung in der Waffenstraße 5 in Landau ausgestellt oder verlängert werden.

Darauf weist die neue Beigeordnete und Sozialdezernentin Lena Dürpholt (CDU) hin. Der Landau-Pass war im vergangenen Jahr nach intensiven Diskussionen überarbeitet worden. Eigentlich hatten Linke und Grüne einen Sozialpass für Bedürftige beantragt. Letztlich waren sie am Veto des damaligen Oberbürgermeisters Thomas Hirsch (CDU) gescheitert, der das Vorhaben als nicht finanzierbar bezeichnet hatte. Dürpholt spricht nun von einer sozialverträglichen und diskriminierungsfreien Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.

Nach Angaben von Jugendpfleger Arno Schönhöfer waren im vergangenen Jahr 365 Pässe ausgegeben worden, nach 110 Stück des vorherigen Familienpasses. Er unterstreicht, dass alle, die den Pass zum vollen Preis erwerben, dazu beitragen, Ermäßigungen für andere zu finanzieren.

So viel kostet der Landau-Pass

Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen bekommen den Pass kostenlos, unabhängig davon, ob sie Kinder haben oder nicht. Alle anderen können den Pass zu folgenden Preisen erhalten:

Alleinerziehende mit mindestens einem minderjährigen oder in Ausbildung befindlichen Kind für 25 Euro, Familien mit mindestens einem Kind sowie Einzelpersonen für 50 Euro. Mit dem Pass gibt es Nachlässe beim Eintritt in den Zoo, im Freibad am Prießnitzweg, beim Bibliotheksausweis für die Stadtbibliothek Landau, bei Veranstaltungen des Landauer Kulturprogramms und bei Familienveranstaltungen, bei Programmangeboten des Hauses der Familie, der Volkshochschule, der Kleinen Bühne Landau, im Haus der Jugend, dem