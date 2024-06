Und Landau hat den nächsten Kunstrasenplatz. Diesmal auf dem Horstring, direkt neben der Horstring-Grundschule angrenzenden Areal. Gebaut wird aber noch mehr.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, entstehen dort neben dem korkverfüllten Kunstrasenplatz mit Weitsprunganlage noch ein zeitgemäßer Verkehrsübungsplatz sowie ein Schulungsgebäude mit Seminarraum und Werkstatt. Diese Projekte hatte der damalige Bürgermeister und Sportdezernent Maximilian Ingenthron (SPD) noch angestoßen.

Was es auf dem Platz gibt

Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) und die für Schulen und Sport zuständige Beigeordnete Lena Dürphold (CDU) den Kunstrasenplatz offiziell eingeweiht. Der Platz ist nun frei zur Nutzung durch die Grundschulkinder und die dort beheimateten Vereine, wie der FC Azzurri. Wie Dürphold weiter sagt, werde der Platz auch für die Öffentlichkeit ganzjährig nutzbar sein.

Die Nutzer des Sportplatzes können sich über einen Kunstrasenplatz mit einer zeitgemäßen Polverfüllung aus Sand und Kork freuen, betont die Verwaltung weiter in ihrer Mitteilung. Eine LED-Trainingsflutlichtanlage ermögliche die optimale Ausnutzung der Anlage auch in der dunklen Jahreszeit. Der neue Platz habe außerdem einen umlaufenden Umgangsweg mit Barriere an den beiden Längsseiten erhalten sowie Ballfangzäune an den Stirnseiten. Ein Stahlgitterzaun schütze die Gesamtanlage.

Nach der Einweihung folgte der symbolische erste Spatenstich für das Schulungsgebäude des Verkehrsübungsplatzes.

Alter Platz zu alt

Auf dem Verkehrsübungsplatz sollen später nicht nur die Kleinen, sondern auch beispielsweise Senioren ihr Verkehrswissen auffrischen und ihre Mobilität trainieren können, sagt Hartmann. Weiterhin sollen dort auch Angebote der Jugendförderung eine Heimat finden.

Der alte Verkehrsübungsplatz ist unzeitgemäß. Dieser soll möglichst wirklichkeitsnah mit einer realistischen Verkehrsumgebung und mit entsprechender Straßengestaltung neu gebaut werden. Die Verkehrspolizei sei ebenfalls mit im Boot.

Kosten: Über 2 Millionen Euro

Ergänzt werde der Platz durch ein Schulungsgebäude, dessen Bau jetzt nach Vollendung des Kunstrasenplatzes beginnen könne: Entstehen soll ein eingeschossiger Bau mit einem rund 57 Quadratmeter großen Schulungsraum, einer von außen zugänglichen Werkstatt mit Abstellplatz für Fahrräder sowie einem WC-Bereich. Das Gebäude ist als Null-Emissionsgebäude mit Photovoltaik-Anlage, begrüntem Flachdach und Luft-Wärmepumpe konzipiert. Die Rohbauarbeiten des Schulungsgebäudes sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Die Kosten liegen laut Stadtverwaltung bei insgesamt rund 2,15 Millionen Euro, davon werden fast 1,8 Millionen Euro vom Bund übernommen.